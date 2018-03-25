Türkiye'nin yaz sezonunda en yoğun olan havalimanlarından biri olan Dalaman Havalimanı'na sezonun ilk Charter uçağı indi. Telaviv'den gelen turistler törenle karşılandı. Havalimanına inen uçağa, alanda bulunan su tanklarının su sıkması ile turistlere görsel bir şölen sunuldu.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, kırmızı halı ve çiçeklerle karşılanan turistleri, TÜRSAB Marmaris BYK başkanı Ali Kırlı, Fethiye BYK başkanı Süleyman Kaya, Antalya BYK Başkanı Hakan Şahin'in yanı sıra YDA Dalaman Havalimanı idarecileri karşıladı.

Marmaris BYK Başkanı Kırlı konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kırlı, "Gecen hafta ilk misafirlerimiz İran'dan gelmişti, dün Bodrum üzerinden Almanya'dan bugün İsrail'den ve İngiltere'den yarın da Ürdün ve Filistin'den geliyor. Sezonu gecen yıla göre erken açmış bulunuyoruz. Farklı ülkelerin, hatta savaşta olan, misafirlerini, aynı otelde, aynı masada yemek yerken, aynı havuzda birlikte yüzerken, aynı havayı teneffüs ettirmek biz turizmcilerin gücüdür, bölgemiz böylelikle, sevginin, hoşgörünün ve barışın merkezidir" dedi.

Fethiye BYK Başkanı Kaya, "Fethiye'ye ilk turist grubunu bugün alarak sezonu açmış bulunuyoruz" diyerek sektöre hayırlı sezonlar diledi. Antalya BYK başkanı Hakan Şahin ise "10 yıl aradan sonra ilk kez gecen sene 2 uçakla başladığımız Dalaman operasyonumuzu 3 uçağa çıkaracağız. 14-15 bin İsrailli turist getirmeyi planlıyoruz" dedi.