HT Magazin'de yer ala habere göre, şarkılarını her zamanki gibi çıplak ayakla söyleyen sanatçı, dört ayrı kıyafetle göz doldurdu. Erçetin bir ara eline darbukayı alıp mini bir şov da yaptı.





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