Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, kulüp kariyerindeki 3. Avrupa kupasını Darüşşafaka ile kazandı.

İslk olarak İrail temsilcisi Maccabi FOX ile 2014'te THY EuroLeague şampiyonluğu yaşayan David Blatt, Rusya'nın Dinamo Saint-Petersburg takımı ile 2005'te İstanbul'da FIBA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı.

Blatt, ayrıca Rusya Milli Takımı ile 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

THY Euroleague'in ardından ULEB Avrupa Kupası'nı da kazanan başarılı koç, Dusan Ivkovic'in ardından bunu başaran ikinci başantrenör oldu.

Deneyimli başantrenör, 2014'te Maccabi FOX ile THY Euroleague şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ivkovic, Yunan ekibi Olimpiakos ile 1997 ve 2012'de THY Euroleague, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile de 2006'da ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.