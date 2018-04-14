Volkswagen Arena'daki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Blatt, Darüşşafaka organizasyonunda yer aldığı için mutlu ve onurlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Darüşşafaka'ya geldiğimde oluşturmaya çalıştığımız plan tam olarak buydu. İstikrarlı bir şekilde başarılı olabilecek ve bunu sürdürebilecek bir takım oluşturmayı hedefliyorduk. Bunu gerçekleştirebilmek için fedakarlık yapmalı ve takım olarak bir arada kalmalısınız. Kariyerimde bir sürü şampiyonluk var. Bu, en önemlilerinden biri. Çünkü başlangıç aşamasında çok zorlanmıştık. Genel menajer Mithat Demirel'i ve taraftarları da, elde edilen bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum."
Blatt, bir basın mensubunun final serisini Rocky Balboa filminin müsabaka sahnesine benzetmesine ilişkin, "Çok güzel bir benzetme. Rocky Balboa'nın hikayelerine hayranlık besleyen bir insanım. Ben Bostonlıyım. Rocky, her ne kadar Philadelphialı olsa da bana arkadaşlarımı hatırlatıyor. Hikayemiz, başından sonuna kadar çiçeğin doğuş anını anlatıyor. Sezon başında beklentimiz yoktu ama çiçek gibi yavaş yavaş geliştik ve açarak tarihe geçtik." ifadelerini kullandı.
Sırp çalıştırıcı Dusan Ivkovic'in ardından hem THY Avrupa Ligi hem de ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan ikinci başantrenör olduğunun hatırlatılması üzerine Blatt, "Ivkovic ile aynı cümlede yer almak bile gurur verici. Bir sürü eşsiz başarıya sahip oldum ancak yaşım da ilerledi. Ya eşsiz tempom başarıyı getirdi ya da çok yaşlandım." diye konuştu.
Deneyimli başantrenör, kariyeri boyunca çok iyi takımlarda birbirinden önemli oyuncularla çalıştığını dile getirerek, "Bunun için çok şanslıyım. Başarı kazandığım takımların ortak noktası çalışmak istemeleri. Adanmış bir oyuncu topluluğu olduğu zaman başarı da geliyor. Bunlar da beni iyiymiş gibi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Darüşşafaka'nın ABD'li oyuncusu Scottie Wilbekin ise Lokomotiv Kuban'ı yaptıkları savunmayla iki maçta da yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaştıklarını aktararak, "Mükemmel bir seriydi. Lokomotiv Kuban çok iyi takım. Bize karşı çok iyi savunma yaptılar ama biz de sezon başından bu yana iyi savunma yapıyoruz. Bu seride de bunu çok iyi gerçekleştirdik ve bence bu yüzden kazandık." şeklinde görüş belirtti.
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