Ligde bugün Udinese ile deplasmanda karşılaşacak olan Fiorentina'nın kamp yaptığı otelde 31 yaşındaki savunmacı Davide Astori'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı. İtalyan futbolcunun uykusunda kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin edilirken futbol camiasından birçok isim, Astori'nin ailesine ve Fiorentina'ya başsağlığı dileklerinde bulundu.

Galatasaray Kulübü, İngilizce resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve "Yüreğimiz, Astori'nin kaybıyla yaralanmış durumda. Dualarımız, Astori'nin ailesi, arkadaşları ve Fiorentina ile." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis de Twitter hesabından bir başsağlığı mesajında bulundu. 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın paylaşımını alıntılyarak "Pazar günü hüznü" ifadelerini kullandı ve "Huzur içinde yat" anlamına gelen RIP etiketini kullandı.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'nın İspanyol sportif Direktörü Monchi de Astori'nin yaşamını yitirmesi sonrası açıklama yaptı. Sevilla'da çalıştığı dönemde hayatını kaybeden Puerta'yı hatırlatan Monchi, "Bu acının ne demek olduğunu Puerta'dan dolayı iyi biliyorum. Astori'nin ailesine sabır diliyorum" dedi.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştırmış olan İtalyan teknik direktörü Roberto Mancini de Davide Astori'yle ilgili paylaşım yaptı. Kariyerini Zenit St. Petersburg'da sürdüren İtalyan çalıştırıcı, "Davide Astori'yi büyük bir acıyla öğrendim. Ailesine ve Fiorentina'ya başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fiorentina'nın bugün karşı karşıya geleceği Udinese de "Trajik! Udinese olarak Fiorentina kulübüne, İtalya'ya ve Astori'nin yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer alan bir açıklama yaptı.

— Galatasaray EN (@Galatasaray) March 4, 2018

Bir açıklama da Roma'da forma giyen Belçikalı yıldız Radja Nainggolan'dan geldi. Tecrübeli orta saha Cagliari'de birlikte oynadıkları Astori'yle ikisinin fotoğraflarını kullanarak "Harika oyuncu, büyük insan. Önce Cagliari, sonra da Roma'da kaça maça birlikte çıktık. Hala inanamıyorum" dedi.

DAVIDE ASTORİ KİMDİR?



1987 yılında İtalya'nın Bergamo kentinde dünyaya gelen Astori, futbola da burada başladı. İlk takımı Pontisola'yla birlikte kariyerine start veren savunmacı, 2001 yılına kadar altyapının çeşitli kategorilerinde forma giydi. 2001 yılında İtalya ve dünya futbolunun dev kulübü Milan'la sözleşme imzalayarak Milan akademisinni altyapısına transfer olan Astori, burada 5 sene forma giymesinin ardından A takıma yükselme başarısı gösteremeyince 3. ligin yolunu tuttu. Pizzighettone ve Cremonese'ye kiralanmasının ardından 2008-09 sezonu öncesinde Cagliari'ye transfer oldu. İtalya'da o dönem hayatta olan bonservis ortaklığı sayesinde Cagliari, Astori'nin bonservisinin yarısıan sahip oldu. İlk resmi maçına 2008'de Siena karşısında çıkan Astori, 2009 yılına kadar kadroda forma şansı buldu. 2009 yılında Milan ile Cagliari'nin bir kez daha anlaşması sonrasında Cagliari'de kalan savunma oyuncusu, o sezon takımın değişilmezlerinden biri oldu ve 34 maça çıktı. 3 Nisan 2010 tarihinde ise eski takımı Milan karşısında oynayan Astori, bu maçta şanssızca kendi kalesine gol attı ve takımı 3-2 mağlup oldu. Hala sözleşmesinin payının bir kısmının Milan'a ait olması nedeniyle Milan'a geri dönecek dedikoduları çıksa da oyuncu Milan'a gitmek istemedi ve kulübünde kaldı.

2010-11 sezonu öncesinde AC Milan ile Haziran 2010'da Astori'nin sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması için Milan ile anlaşıldı. O sezon ilk karşılaşmasına Palermo karşısında çıkan Astori, Pierpaolo Bisoli'nin takımında savunmanın vazgeçilmezi oldu. Daha sonra teknik direktörlüğe Roberto Donadoni getirilse de ilk 11'deki yerini korudu. Sağlam duruşu ve topu oyuna sokmasıyla dikkat çeken Astori, Brescia ve Parma maçlarında asist yaparak skora da etki etti. Astori sezon boyunca oynanan 38 maçın 36 tanesinde 90'ar dakikadan forma giydi. Allesandro Matri ve Radja Nainggolan ile takımın en dikkat çeken ismi oldu.

GİDEREK YILDIZLAŞTI

2010-11 sezonu öncesinde AC Milan ile Haziran 2010'da Astori'nin sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması için Milan ile anlaşıldı. O sezon ilk maçına Palermo karşısında çıkan Astori, Pierpaolo Bisoli'nin takımında savunmanın vazgeçilmezi oldu. Daha sonra teknik direktörlüğe Roberto Donadoni getirilse de ilk 11'deki yerini korudu. Sağlam duruşu ve topu oyuna sokmasıyla dikkat çeken Astori, Brescia ve Parma maçlarında asist yaparak skora da etki etti. Astori sezon boyunca oynanan 38 maçın 36 tanesinde 90'ar dakikadan forma giydi. Allesandro Matri ve Radja Nainggolan ile takımın en dikkat çeken ismi oldu.

9 Temmuz 2012'de ise kadrosunda Emmanuel Emenike, Kim Källström, Seydou Doumbia ve Vagner Love gibi yıldız oyuncular bulunduran Spartak Moscow'dan 15milyon euro (£11.9m) bedellik teklif alsa ve kulüpler bonserviste anlaşsa da Astori bu takımda geleceğinin olmadığı gerekçesiyle transfer olmadı ve kulübünde kaldı. 2012-13 sezonunda ilk maçına Genoa karşısında çıkan Astori, 13. haftada oynanan ve 2-2 biten Inter maçında asist yaptı ve oyun kurma yönünü gösterdi. 3-5-2 ve 4-3-2-1 sisteminde Ivo Pulga'nın vazgeçilmezi olan oyuncu sezon boyunca Serie A'da 32 maça çıktı, 2 asist yaptı ve 2,764 dakika sahada kaldığı karşılaşmalarda 5 sarı kart gördü. O sezon Campionato Primavera Girone A ve İtalya Kupası'nda da birer maç forma giydi.

GALATASARAY'IN DA TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

2013-14 sezonu başında ise hoca olarak Diego López'in getirilmesiyle formasını Rossettini ve Ariaudo ikilisine ilk 2 haftada formasını kaptıran Astori, 3. haftadaki Fiorentina maçıyla birlikte formasını kaptı. 19. haftaya kadar tüm maçlarda oynayan Astori, devre arasında ise Juventus takımının dikkatini çekti ancak transfer gerçekleşmedi. Bu gelişmelerin ardından stoper arayan Roberto Mancini'nin takımı Galatasaray, Andrea Ranocchia'nın yüksek maaş bedeli ve Rhdolfo'nun yüksek bonservis bedeli nedeniyle bu oyuncuya yönelmiştir. Kulüp başkanı Ünal Aysal yaptığı açıklamada "Galatasaray için öncelik Ranocchia değil, başka oyuncu. Mancini'nin liste başındaki isimlerinden Astori için ise görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerinde bulundu. Oyuncunun menajeri Contratto ise "Kesinleşen bir şey olmamakla beraber,G.Saray ile görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerinde bulunmuştur. Ancak akşam saatlerinde SKY Italia, Galatasaray'ın Astori için teklif ettiği, 1, 5 milyon Euro'luk kiralama bedelinin rededildiğini iddia etti.

FIORENTINA KARİYERİ...

2016 yılında 3.5 milyon Euro karşılğında Fiorentina'ya transfer oldu. Fiorentina'da bu sezon dahil 107 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu 14 kez de İtalya Milli Takım forması giydi. Astori aynı zamanda Fiorentina'nın kaptanlığını yapıyordu.