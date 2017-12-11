Robin van Persie'de ayrılık yakın...

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Aykut Kocaman'ın iletişimini kestiği ve kadrosunda düşünmediği Robin van Persie'ye MLS ekiplerinden LA Galaxy talip oldu. Fenerbahçe'nin yıllık maliyetinden kurtulmak için uzun süredir elden çıkarmaya çalıştığı ama başaramadığı Van Persie için devreye giren MLS (Major League Soccer) ekibi, Ocak ayında Hollandalı oyuncuya sözleşme teklif edecek ve bu transfer için sarı lacivertli kulübe herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Fenerbahçe'den yılda 4.9 milyon Euro garanti ücret ve maç başına da 20 bin Euro kazanan Van Persie, eğer Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılırsa bu maliyetin yarısını LA Galaxy ödeyecek. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 2 maça çıkan Robin van Persie, bu iki maçta gol atmayı başaramadı.

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Robin van Persienin yeni takımı