2018 Oscar Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Ödüller kadar kadınların giydiği kıyafetler de çok konuşuldu.



"BUNU BEN BİLE GİYMEM"

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, giydiği kıyafetle rüküş olarak değerlendirildi. Kıyafetleriyle beğenilmeyen Demet Akalın da Salma Hayek'in elbisesine kayıtsız kalamayıp "Bunu ben bile giymem" yorumunu yaptı.



