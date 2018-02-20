Demet Şener avukatı aracılığıyla Demet Akalın'ın sözlerine yanıt verdi. İşte Demet Şener'in avukatı Aslı Hatemi aracılığıyla Demet Akalın’a verdiği yanıt:

"Müvekkilim ne dul ne de işsizdir. Kaldı ki bu bir kusur ya da küçük görme vesilesi de asla değildir. Ayrıca dulun sözlük anlamı da herkesin malumudur.

Müvekkilim dul olsa idi dahi hiç hoş olmayan yakışık kalmayan bir beyandır. Türk toplumunda dul kalmış, çoculuklu çocuklu ve işsiz bir çok kadın bulunmaktadır. Bu beyanlar toplumun genelini aşağılamakta ve rencide etmektedir. Müvekkilimin onurlu bir kadın ve anne olduğu unutulmamalıdır.

Demet Şener ne yuva yıkmıştır ne de herhangi birini başkasının elinden almıştır. Bu haksız ve mesnetsiz suçlamalar karşısında müvekkilim her zaman susan taraf olmuştur. Ama artık bu durum son derece hassas bir dönemden geçen müvekkilim için tahammül edilemez bir hal almıştır. Son olarak hatırmatmak isteriz kikimin ne zaman dul, işsiz ve çoluklu çocuklu kalacağı da sadece yüce Allah'ın takdir edeceği bir durumdur. "