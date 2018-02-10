Makaron'un haberine göre, Ünal, “Sofra Sırları filminin senaryosunda bir parça kendimden bir şeyler anlattım. Yazarken de filmi çekmeye başlamıştım” dedi.



Vizyona 16 Şubat’ta girecek ‘Sofra Sırları’ filminde başrol oyuncusu olarak yer alan Demet Evgar ise, filmden önce Ümit Ünal’la tanışmadıklarını, sadece sosyal medya üzerinden birbirlerini takip ettiklerini söyledi.



Evgar, “Senaryoda ilk sahneden itibaren ben o karakteri oynamaya başladım. Çünkü kafanızda oynuyorsanız, ilk kafanızda çekiyorsunuzdur filmi. Genelde de rolümü ya şarkılarla ya da rüyalarla çalışıyorum. Yani bir şey okuyorum, yatıyorum ve kalktığımda o karakteri yaşıyorum sanki” dedi.



Evgar, ‘Avlu’ adlı yeni bir dizide rol alacağını da belirtti.

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