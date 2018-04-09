Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Yeşim Salkım’ı dinlemeye gelenler arasında Demet Şener de vardı. Şener’in sosyal medyadan sık sık paylaşım yapması, “Akalın’a gönderme” şeklinde yorumlandı.



Demet Şener ise Demet Akalın’la ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:



“Kendisini tanımıyorum deyince laf oluyor ama gerçekten benim hiç tanışmadığım bir insan. Tanımak başka, tanışmak başka. Tabii ki tanıyorum ama tanışmıyorum.”

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