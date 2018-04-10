Cadde'nin haberine göre, sabahın erken saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde bir restoranda toplantı yapıp sohbete dalan Demet Şener ile avukatı, daha sonra mağazaları dolaşıp bol bol alışveriş yaptı.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Şener, “Şu sıralar YouTube kanalımla ilgileniyorum, haftada iki gün yayın yapmaya başladım. Sosyal yaşam ve yoga ile ilgili şeyler anlatacağım” dedi.

Yaz aylarında birkaç televizyon projesiyle görüştüğünü belirten eski manken, “Belki bir şeyler olabilir ama net değil arkadaşlar” şeklinde konuştu.

Şener, şarkıcı Demet Akalın ile ilgili soruları yanıtsız bırakarak, “Kendisi muhatabım değil, olay zaten mahkemede” açıklamasında bulundu.