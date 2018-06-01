HT Magazin'de yer alan habere göre, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile eşi Beyhan Bağış, Darülaceze’de iftar yemeği verdi. Yemeğe katılanlar arasında eski manken Demet Şener de vardı.



‘BENİM İÇİN BİR ŞEY İFADE ETMİYOR’



Geçtiğimiz günlerde canlı yayında ‘Söylemezsem Olmaz’ programının yorumcularından Ece Erken’le tartışan Şener, bu konuyla ilgili sorular karşısında “Kavga olmadı, sadece benim için söylenen bir şeye cevap verdim. Kendisi biraz daha konuşursa hukuka başvuracağım” dedi.



Muhabirlerin “Ece Erken’in yaptığı açıklamalara kırıldınız mı?” sorusunaysa “Niye kırılayım ki? Kendisi benim için hiçbir şey ifade etmeyen bir insan. Her iki taraf da gerçekleri biliyor” yanıtını verdi.

Demet Şener ile "Söylemezsem olmaz" sunucularından Ece Erken ile canlı yayında tartışmıştı.

Demet Akalın ve İbrahim Kutluay ayrılığının sebebi olarak görülen Demet Şener, programa telefonla bağlanarak Ece Erken’in 'Demet Akalın'ın eşyaları o dönem kapıya atıldı' iddialarına karşılık vermişti. Hayli gergin geçen programda 20 yılık ihanet haberlerinden sıkıldığını söyleyen Demet Şener, “Mağdur edebiyatı yapılmasından bıktım” demişti.