HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Deniz Akkaya ve 10 ay önce ayrıldığı sevgilisi Gökmen Şenova, önceki akşam Etiler'de baş başa barışma yemeği yedi. Bulundukları mekândan birlikte ayrılan çiftten Akkaya, gazetecilerin ilişkilerine dair sorularını “Uff!” diye sitem ederek geçiştirdi.





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