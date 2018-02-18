Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, aralarında aşk olmadığını söyleyen Çakır, “Bu yakınlık bize göre gayet normal bir durum, çünkü çok yakın çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



İkili hakkında geride bıraktığımız yıl aşk yaşadıklarına ait iddialar ortaya atılmış hatta Çakır ve Kaynarca’nın sosyal medya hesaplarından paylaştıkları samimi fotoğraflarla bu iddialar desteklenmişti.

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