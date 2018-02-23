HT Magazin'de yer alan habere göre, Derya Alabora’yla başrolü paylaştığı yeni oyunu ‘Beyaz’ı kutlamak için yakın arkadaşlarıyla bir araya gelip pasta kesen Çakır, mekân çıkışı derin göğüs dekolteli kıyafetiyle objektiflere takıldı.





Bu Konu İle İlgili Haberler