Deniz Seki'nin çocukluk aşkı Faruk Salman, Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Duymayan Kalmasın programına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Hapishanede geçirdiği zor dönemlerde de yanında olan Faruk Salman, Deniz Seki'nin kendisine oğlundan ulaşıp "Seni seviyorum" dediğini iddia etti. İşte Faruk Salman'ın o açıklaması:

"Emeğim hakkım haram zıkkım olsun. Kalbimde, beynim bitmişti. Allah'ım beni kurtarmış şükürler olsun. " diyen Salman, "İlişkiniz neden bitti?" sorusuna, "Damdan dama konan iki haftada iki kişiyle olması bunlardan dolayı." cevabını verdi. Salman şu sözlerle devam etti: "Üç buçuk senedir ev kirasını ve ev kredisini ödüyordum. Geçen ay son verdim, artık ödemiyorum" Deniz Seki beni hala arıyor. Çıkan olaylardan sonra engelledim. Oğlumun telefonuna, "Ben seviyorum o benim eşim olacak" dediğini iddia etti.

DENİZ SEKİ'DEN FOTOĞRAFLI YANIT

Ünlü şarkıcının eski nişanlısı Salman'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından sevgilisi Tayfun Topal'la fotoğraflarını kalp emojisi koyarak paylaşması gözlerden kaçmadı.