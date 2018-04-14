STAT: Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Alparslan Dedeş (xx), Candaş Elbil (xx)

DENİZLİSPOR: Zeki (xxx) - Tahacan (xx) (Dk. 81 Taşkın(?), Burak (xx) (Dk. 89 Barış(?), Cenk (xx), Alperen (xx), Veli (xxx), Ziya (xx), Cihan (xx), Hasan (xx), Kappel (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 70 İsmail Haktan x)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Ramos (xx), Mehmet (xx), Koray (xx), Orhan (xx), Robin (xxx), Galip (xx) (Dk. 77 Recep Niyaz x), Saadane (xxx), Süleyman (xx) (Dk. 83 Oğulcan(?), Samudio (xxx), Muriç (xx)

SARI KARTLAR: Ziya, Cenk, Veli, Tahacan (Denizlispor), Muriç, Koray (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

5.dakikada Ziya´nın kullandığı serbest vuruşta Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan topu kornere çeldi.

7. dakikada Mehmet´in sol kanattan ortasında arka direkte boş durumda topla buluşan Süleyman´ın volesi az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada Galip´in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Muriç kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direği sıyırıp auta çıktı.

52.dakikada orta sahadan aldığı topla kale çizgisine kadar inen Süleyman, Muriç´i gördü, Muriç´in plase vuruşu üst direğin dibinden oyun alanını terk etti.

60. dakikada Denizlispor defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Robin Yalçın, ceza alanı dışından sert vurdu, kaleci Zeki topu köşeden kornere çeldi.

75'. dakikada sağ kanattan İsmail Haktan´ın ortasında Kappel´in kafa vuruşu az farklı dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, müsabaka başladığı gibi sona erdi.