''Denizlispor, puan silme cezası almayacak''

Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, Düzcespor maçının ardından düzenlediği toplantıda Yunanistan'da görüştükleri Leozinho ile ilk etapta 250 bin Euro'ya anlaştıklarını ancak Denizli'den birtakım kişilerin Brezilyalı oyuncuyu arayarak anlaşmayı bozduğunu öne sürdü.
2015-2016 sezonunda Denizlispor'da forma giyen Leozinho'nun alacak sıkıntısını çözmek amacıyla geçen pazar günü Yunanistan'a giderek, Brezilyalı futbolcu ile avukatlarıyla görüşme sağladıklarını kaydetti.
Stadın basın toplantı salonunda yaptığı açıklamada, toplamda 100'ün üzerinde dosya için 300'den fazla görüşme yaptıklarını ve son olarak Leozinho dosyasının kaldığını kaydetti. Başkan Üstek, "Leozinho ile ilgili Yunanistan'a gittik ve uzun süren pazarlıklar sonucu 365 bin Euro olan toplam borcumuzu 250 bin Euro'ya indirdik. 70 bin Euro peşin ve kalan miktarların 6 aylık eşit taksitle ödenmesini kabul ettiler" dedi.
Sözleşme imzalanacağı sırada Denizli'den bazı kişilerini futbolcuyu arayarak, sözleşmenin iptal edilmesine neden olduğunu ileri süren Başkan Üstek, "Denizli'den bir kişi sürekli olarak Leozinho'yu arayarak parayı ödemeyeceğimizi beyan ederek Leozinho'nun kafasını karıştırmak istemiştir. Oyuncu bu söylemlere inanarak anlaşmayı iptal etmiştir. Ben artık 250 bin Euro'dan vazgeçtim 300 bin Euro'yu nakit olarak ödedim. Şu an puan silme cezası alma gibi bir durumumuz yok. Toplam 15 milyon TL borcumuz kaldı. Bu miktar 115 milyon TL'de olsa da öderim. Bizimle uğraşanlar bunu çok iyi bilsinler ki emellerine ulaşamayacaklardır" dedi.
- denizlispor
- Leozinho
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