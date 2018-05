Bilkom ve Warner Bros işbirliği ile piyasaya sürülen Middle-earth: Shadow of War / Orta Dünya: Savaşın Gölgesi oyununu yeni içeriği Desolation of Mordor Story Expansion yayınlandı. Bugün itibarıyla internet üzerinden indirilebilecek olan içerik ile birlikte Baranor, Minas Ithil’in Kaptanı ve şehrin kurtarıcısı karakterleri oyuna dahil oldu.

Warner Bros tarafından “Middle-earth: Shadow of Mordor” oyununun devamı niteliğinde hazırlanan Middle-earth: Shadow of War’un yeni içeriği Desolation of Mordor Story Expansion bugün itibarıyla internet üzerinden indirilebilecek.

Yeni içerikle birlikte Torvin ve Dwarven Hunter karakterleri, içinde zırh, zırh eldiveni, kanca ve uçurtmanın olduğu yeni bir muharebe donanımı ile birlikte yayınlanacak. Bunlara ek olarak sunulan ücretli askerle kurulabilecek yeni bir ordu, yeni çöl alanı Lithlad’in işgali, yeni karakol görevleri ve Shindram Kalesi’nin devrilmesinin tamamlanması oyun severleri heyecanlandıracağa benziyor.