Dijon - Angers maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 1 maçında Dijon ile Angers, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Dijon 45 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Angers 41 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Dijon, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Angers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 296 kodlu maçı oynayanlar; Dijon galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Angers galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Dijon önceki hafta Toulouse mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Angers ise Montpellier maçında 2-0 kazandı.

Dijon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Dijon, kendi sahasında 33 gol attı, 27 gol yedi.

Angers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Angers, 18 gol atarken 22 gol yedi.