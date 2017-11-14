Diyabet Parlamentosu diyabet hastasının sorunlarını masaya yatırıyor!

Diyabet hastalığının görülme sıklığı hem dünyada hem de Türkiye'de artmaya devam ediyor. Dünya Diyabet Günü kapsamında hastalığa dikkat çekmek için ise Ankara'da Diyabet Parlamentosu düzenlendi.

Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, ülkemizdeki 10 milyonun üzerinde olan diyabet hastasının Dünya Diyabet Günü'nü kutlayarak Diyabet Parlamentosu hakkında bilgi verdi.

DİYABET PARLAMENTOSU SAYESİNDE HASTALAR SESLERİNİ DEVLET YETKİLİLERİNE DUYURABİLECEK

Prof. Dr. Temel Yılmaz, "Diyabet Parlamentosu çok özel bir proje. Diyabet, 0 ile 90 yaş arasında ortaya çıkan ve ortaya çıktığında da bugünkü bilgilerimize göre tüm hayat boyu süren bir hastalık. Diyabetli hastanın hayatı boyunca birçok problemi oluyor. Diyabetli hasta, insülin kullanıyorsa insülinini kullanmak zorunda, ilaçlarını içmek, şekerini ölçmek zorunda, diyabetik yemekleri bulmak ve spor yapmak zorunda. Diyabetli hastalar yaşadıkları birçok problemde kendilerini ifade etme zorluğu yaşıyor. Kendi sorunlarıyla ilgili, ilaçlarıyla, ölçüm çubuklarıyla ilişkili olarak ya da yapacakları başka bir uygulama için sorunlarını anlatamıyorlar. Bu anlamda Diyabet Parlamentosu, devletin sağlık alanındaki bütün karar vericilerinin en üst düzey yetkileriyle diyabetli hastaları buluşturduğu bir platform.

Bugün Sağlık Bakanlığı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, SGK'dan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan en üst düzey yetkililer burada. Diyabetli hasta çıkıyor, her hastanın 5 dakikası var. Problemini doğrudan yetkililere anlatıyor. Yetkililer notlarını alıyorlar ya da o an cevap veriyorlar ya da birçok sorunu çok kısa bir süre içerisinde çözüyorlar.

Diyabet Parlamentosu'nda gördük ki özellikle kronik hastalık yönetiminde hasta ile devlet arasında iletişim yok. Onun için de birbirlerini çok iyi anlamıyorlar. Devletteki insanlar, hastaların sorunlarını bilmiyor. Hasta orda bulunan yetkililerin zorluklarını, kaynak sınırlılığını ve problemlerini bilmiyor. Parlamento çok tartışmalı geçer diye düşünülüyordu aksine bir süre sonra hastalar devleti, devlet de hastalarını çok iyi anladı. Birçok sorun çok hızlı bir şekilde çözümlendi" dedi.

Diyabet Parlamentosu

Prof. Dr. Temel Yılmaz