Dolar kaç lira oldu? Dolar ne kadar?

ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan Türk ve İran uyruklu altın taciri Reza Zarrab, New York federal mahkemesinde jüri üyelerine verdiği ifadede Erdoğan'ın İran'ın ABD yaptırımlarını ihlal etme planında bir işleme izin verdiğini iddia etti. Dolarda görülen zayıf seyir ile birlikte akşam saatlerinde güne başladığı 3.93'lü seviyelerden 3.90'a doğru geriledi. Dün akşam saatlerinde bu iddia ile birlikte dolar/TL TRYTOM=D3 3.9050 seviyesinden 3.9440 seviyesini test etti.

Dolar/TL saat 0857'de 3.9229/4.9268 seviyesinde işlem görürken, sepet bazında TL aynı saatte 4.3012/4.3057, euro/TL ise 4.6794/4.6847 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL kısa süre önce 4.7175 ile tarihi rekorunu test etmişti.

BIST-30 endeksinin en yakın vadeli işlemleri XU030c1 yüzde 0.3 ekside seyrederken, Türk hisse senetleri piyasasında yatay açılışa işaret ediyor.

İş Yatırım'ın sabah notunda, ABD'de devam eden dava ile piyasayalarda oynaklığın sürdüğü belirtilerek, endekste bu sabah yatay açılış beklendiği ifade edildi.

Ziraat Yatırım'ın notunda da, "Kısa vadeli dipten toparlanma eğilimi gözlemlense de, orta vadeli göstergelerde zayıf görüntünün değişmesi için net bir sinyal gözükmemekte. İlk etapta, orta vadeye yayılacak bir toparlanmanın görülmesi için 105,000 seviyesinin üzerinde güç kazanılması gerektiğini düşünüyoruz" denildi. Piyasalarda ABD'de devam eden davaya ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edilecek.

Zarrab, İran için para aklamaya yardım etmekle suçlanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada ABD savcılarıyla işbirliği yapıyor. İddia edilen dönemde, Erdoğan başbakanlık görevi yürütüyordu.

Zarrab, Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan'dan, Erdoğan ve dönemin Hazine Bakanı Ali Babacan'ın İran için fon taşıması için Ziraat Bankası ve Vakıf Bank'a VAKBN.IS yetki verdiğini öğrendiğini iddia etti.

İki gün boyunca verdiği ifadede Zarrab, altın almak için Halkbank'a yatırılan paraları kullanması için İran'a yardım ettiğini ve söz konusu altınların nakde dönüştürülmek üzere Dubai'ye gizlice sokulduğunu iddia etti. Zarrab ABD yaptırımları değiştikten sonra 2013 yılında altın ticaretine son vermesi ve hayali gıda alımları yoluyla para taşımaya başlamasının gerektiğini söyledi. piyasalardaki risklerin henüz son bulmadığına dikkat çekiyorlar ve başta ABD'deki dava süreci olmak üzere diplomatik ve jeopolitik gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini söylüyorlar. TL dolar karşısında son bir yıllık süreçte yaklaşık yüzde 17 değer kaybederken, son bir aylık dönemde ise değer kaybı yüzde 6'ya yaklaştı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasalarda sert hareketler görüyoruz. TL dün en çok değer kazanan para birimi oldu. Burada TCMB'den belirgin bir faiz artışına ilişkin beklentiler belirleyici oldu diyebiliriz. Gece saatlerinde ise ABD'deki davadan gelen detaylar bu iyimserliği bir miktar azalttı" dedi ve ekledi:

"Lokal yatırımcıların hala döviz talep ediyor olması önemli bir endişe kaynağı. Bu, TL'deki değer kaybının devam edeceği beklentisi anlamına geliyor. Ancak bir çok riskin artık fiyatlarda olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra TCMB'nin atacağı adımlara odaklanacağız."

TCMB verilerine göre yurtiçinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 24 Kasım ile biten haftada 1.46 milyar dolar artışla 160.9 milyar dolar oldu. Böylece son iki haftada yerleşiklerin yabancı para mevduatları 2.85 milyar dolar artış göstermiş oldu. enflasyonda yükseliş, TL'deki değer kaybının enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde baskı yaratabileceği endişesi, AB, ABD ve NATO ile ilişkilerin gerilmesi, jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor.

ABD'de devam eden davanın Türkiye ABD ilişkilerinde nasıl bir sürece neden olacağı piyasalar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Bugün iç piyasalarda açıklanacak olan PMI verileri, ITO öncü enflasyon verileri ve TİM Kasım ayı ihracat verileri takip ediliyor.

Tahvil/bono getirilerinde bir toparlanma yaşansa da kısa vadeli tahvil getirileri 2009'dan bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.50 olurken, iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.83 seviyesindeydi.

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