Dolar 4 liranın etrafında dolaşıyor

Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL dün dolar karşısında bir ara 4.0271 TL'ye kadar yükselmş, arkasından ise bu seviyede kalıcı olamamış ve yönünü aşağı çevirmişti.



Analistler dün öğleden sonra petrol fiyatlarındaki düşüşün yüzde 2'ye ulaşması ve lokal yatırımcıların 4 ve üzerindeki seviyeleri döviz mevduatlarını TL'ye çevirmek için uygun bulmasıyla doların yeniden 4 lira seviyesine döndüğünü belirtiyor.

Bankacılar TL'deki son dönemde görülen sert değer kayıplarını yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesine bağlıyorlar.

İllikit piyasada rekor seviye olan 4.0375'i geçen hafta test eden dolar/TL dün sabah güne başladığı 3.99'lu seviyelerden gün içinde en yüksek 4.0271'e kadar yükseldi.

Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketleri yer alıyor.

Bugüne bakıldığında dünküne benzer fiyatlardan bir açılış görülüyor. Dolar saat 07.05 itibariyle 3.9990 TL'den işlem görürken, euro 4.9160 TL oldu