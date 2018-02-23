Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolar dün yükselişle başladıktan sonra dalgalı bir seyir izlemiş ve günü yatay bir seyirle tamamlamıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanaklarının faizleri kademeli olarak artırma konusunda daha emin olduğunu ortaya koymasının ardından dolarda güçlenmeye paralel TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde kayıpları gözlendi. Ancak bu değer kayıpları ve dalgalanmalar kalıcı olmadı.

TL'de doların küresel hareketinin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu devam ederken, önceki gün Suriye hükümeti yanlısı savaşçıların Halep'ten Afrin bölgesine girmeye başladığı ve Türkiye'nin karşılık verdiği yönündeki haberler TL'de değer kaybına neden olmuştu.

Dün gün içinde 3.81 seviyesine doğru bir deneme yapan dolar burada tutunamadı ve 3.78-3.79 bandına geri döndü.

Bugüne bakıldığında açılışın dünkü seviyelerden olduğu görülüyor. Dolar saat 07.15 itibariyle 3.7880 TL'den el değiştirirken, euro 4.6620 TL oldu.