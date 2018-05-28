Dolar / TL geçtiğimiz hafta 4.90 üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmesinin ardından Merkez Bankası'ndan gelen 3 hamle ile gevşemeye başladı.
Hatırlanacağı üzere TCMB, geç likidite penceresi faiz arttırımı, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimini oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarının 8 milyar dolara çıkarılması ve son olarak reeskont kredi tutarlarında kredinin vadesinde ödenmesi halinde kurun ihracatçılar için sabitlenmesi kararı almıştı.
Dolar kuru 4.71 TL'den haftayı kapatırken 28 Mayıs ile başlayan haftaya 4.70 altında 4.6938 TL ile girdi. Dolar saat 08:00'da 4.6683 TL'yi gördü.
Euro / TL ise 5.4941 ile kapattığı haftanın ardından 28 Mayıs haftasına 5.50 TL ile başladı ve sabah 8'de 5.4738 TL'den işlem görüyor.
Piyasalar gelişmeleri takip ederken Merkez Bankası, 7 Haziran'daki PPK toplantısı öncesinde sadeleştirme vurgusu yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde ana fonlama kanalı olarak yeniden haftalık reponun kullanılmasının planlandığını kaydetti.
Çetinkaya, "Simetrik bir koridor olacak. Önümüzdeki günlerde haftalık repodan fonlama yapmayı, belli seviyenin etrafında dar bir bantı işleve geçirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
TCMB 12 Ocak 2017'den beri haftalık repo ihalesi açmıyor.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise ilave her yüzde 1 faiz artışının reel sektöre ilave 10.5 milyar TL yük getirdiğini söyledi.
Para va maliye politikalarına ilişkin ek tedbirlerin konulacağını bildiren Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ayrıca Şimşek, para politikasının yapısal sorunları çözmeyeceğine değinerek, "Tepki fonksiyonu ve alternatifler arasında en iyi tercih gözetilerek karar veriliyor. Sık değişen koşullara göre sık tepki değişimlerine refere edilirse politika bozulur." dedi.
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