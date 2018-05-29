Dolar / TL , TCMB para politikasında sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini ve bir hafta vadeli repo faizini 1 Haziran itibarıyla TCMB politika faizi olarak mevcut yüzde 16.50'ye eşitleneceğini açıklarken, bu açıklamalarla geriledi.

TCMB'nin hem gerektiğinde ek sıkılaşma için kendine alan açması hem de normal politika araçlarına dönerek öngörülebilirliği artırıyor olması ve doların küresel kaybı, petrol fiyatlarında düşüşün etkisiyle Türk Lirası'nın, dolar karşısındaki değer kazancı bir ara yüzde 3.3'e ulaşırken, 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş 57 baz puana ulaştı.

Geçen haftayı 4.70 seviyesinin hemen üzerine kapayan dolar kuru, yeni haftaya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün akşamki toplantıda verdiği mesajlar, doların küresel değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki gerilemeyle 4.66'lı seviyelerden başlamıştı.

Dolar dün 4.56 - 4.58 arasına yerleşti. Dolar kuru 29 Mayıs sabahı 07:30'da dünkü pozisyonunu koruyor ve 4.5819'dan el değiştiriyor. Euro / TL ise 5.33 TL'den işlem görüyor.

TCMB gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla art eksi 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceğini ve yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran'da başlanacağını bildirdi.

Sadeleşme tamamlandığında yüzde 8 seviyesindeki haftalık repo faizi yüzde 16.50'ye gelerek yeniden aktif bir şekilde politika faizi olarak kullanılacak.

Öte yandan koridorun alt bandı olan yüzde 7.25 seviyesindeki gecelik borç alma faizi yüzde 15'e, koridorun üst bandı olan yüzde 9.25 seviyesindeki gecelik borç verme faizi 18'e, yüzde 16.50 seviyesindeki geç likidite penceresi borç verme faizi ise yüzde 19.50 olacak.

Kısa vadede TL yeni çerçevede sıkılaştırma adımları ile bir miktar daha toparlanabilir. Bu çerçevede TCMB 7 Haziran'da yeni bir adım atmayabilir. Orta vadede ise trend seçim sonuçları, ekonomi yönetimi ve seçim sonrası dönemde ekonomi politikaları uygulamasına bağlı olacak QNB Başekonomisti Gökçe Çelik

Bu adım uzun süredir uygulanan ve yatırımcıların eleştirdiği alışılagelmişin dışındaki para politikası çerçevesinin de sona ermesi anlamına geliyor.

QNB Finansbank Başekonomisti Gökçe Çelik, "TCMB'nin fonlama maliyetini yüzde 16.50'de tutacak olması mevcut koşulların korunması demek. Diğer taraftan koridorun üst bandının haftalık reponun 150 baz puan üzerinde belirlenecek olması, TL baskı altında kaldığında 150 baz puanlık ek sıkılaşma yapmak için alanının olduğu anlamına geliyor ki bu da görece daha sıkı bir para politikası duruşuna işaret ediyor" dedi.

TCMB'nin 23 Mayıs'taki 300 baz puanlık faiz artırım kararı öncesi 4.9290 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL ilk tepki olarak 4.5433'e kadar gerilese de geçen haftayı 4.7052 seviyesinden kapamıştı.