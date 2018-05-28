Merkez Bankası kararına hükümetten ilk yorum

Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı sadeleşme stratejisi için hükümet kanadından ilk yorum geldi.

Kararın olumlu olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nı tüm güçleri ile desteklediklerini söyledi.

Zeybekci şunları söyledi:

"(Merkez Bankası'nın sadeleşme adımı) Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz."