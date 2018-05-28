Ekonomistler, kararın bu kadar hızlı alınacağını beklemediklerini, ancak sadeleşme yönünde atılan bu adımın Türk lirası varlıklar ve yabancı algısı açısından son derece pozitif olduğunu vurguladı.
Kararın hem yabancı yatırımcılar hem piyasa oyuncuları açısından daha anlaşılabilir ve öngörülebilir politika uygulanacağına işaret ettiğini söyleyen ekonomistler, TCMB'nin geleneksel çerçevede sıkı duruşa geçmesinin finansal istikrarın tekrar sağlanmasında destekleyici olacağını ifade etti.
Merkez Bankası'nın sadeleşme adımı ile 1 Haziran itibarıyla bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi ve oranın yüzde 16,50 olacağını belirten ekonomistler, gecelik borç alma faizinin yüzde 15, gecelik borç verme faizinin yüzde 18 ve Geç Likidite Penceresi borç verme faizinin yüzde 19,5 şeklinde oluşacağını sözlerine ekledi.
1 HAFTA VADELİ REPO İHALELERİNE GERİ DÖNÜŞ
AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, uzun bir süredir TCMB'nin haftalık repo ihalesi düzenlemediğini ve tüm fonlamayı GLP üzerinden sağladığını belirtti.
Yapılan açıklamadan artık GLP fonlamasının (istisnai durumlar hariç) kullanılmayacağını anladığını ifade eden Bürümcekçi, bunun yerine fonlamanın eskiden olduğu gibi haftalık repo ihaleleri ile sağlanacağını ve söz konusu faizin yeniden politika (gösterge) faizi niteliğine kavuşacağını söyledi.
Bürümcekçi, yapılan açıklamadan 1 Haziran'dan itibaren 1 hafta vadeli repo ihalelerine geri dönüleceğini anladığını dile getirdi.
Miktar ihalelerindeki sabit faizin para politikası duruşunun gevşememesi açısından mevcut GLP faiz oranı (yüzde 16,5) seviyesinde belirlendiğini bildiren Bürümcekçi, şunları kaydetti:
"Ayrıca, haftalık repo etrafında +/- 150 baz puanlık simetrik ve dar bir faiz koridoru oluşacağı belirtildiğinden, koridorun alt ve üst sınırlarını oluşturan gecelik borç alma ve borç verme (marjinal fonlama oranı) faizleri sırası ile yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 seviyelerinden yüzde 15 ve yüzde 18 seviyesine çıkacaktır. GLP faiz oranı ise, TCMB tarafından ayrıca ilan edilmeyecek, belirlenen formüle göre gecelik borç verme faiz oranı üzerine 150 baz puan ilave edilerek uygulanacaktır. Ayrıca, 117 milyar TL düzeyindeki fonlama bir gün içinde haftalık repo ihalesi ile karşılanamayacağından, bir hafta olacak geçiş sürecinde gecelik fonlama devam edecektir. Bu durumda, yeni faiz koridoru 1 Haziran itibarıyla gecelik borç alma faizi yüzde 15, haftalık repo faizi yüzde 16,5, gecelik borç verme faizi yüzde 18 ve GLP faizi yüzde 19,5 şeklinde oluşacak."
TL VARLIKLAR AÇISINDAN OLUMLU
İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin, kararın TL varlıklar açısından olumlu olduğunu belirterek, "Son dönemde ekonomi politikalarıyla ilgili oluşan endişeler dikkate alındığında, ileriye yönelik planlar anlatılmasının yerine somut adımlar görmeyi bekliyor yatırımcılar." dedi.
Bu anlamda, sadeleşmenin bir an önce hayata geçirilmiş olmasının olumlu etkisi yaratacağını ifade eden Sezgin, Merkez Bankası'nın, hali hazırda uzun bir zamandır tek faizle ilerlediğini ifade etti.
Sezgin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ancak çerçeve olarak da sadeleşilmesi ve bunun adını konulması belirsizlikleri daha da azaltıyor. Daha anlaşılabilir ve öngörülebilir politika olacak. Ayrıca, oluşturulan koridora bakılırsa bazı günlerde Merkez Bankası mevcut durumdan daha sıkı bir duruş da gösterebilme esnekliği elde etmiş olacak. Bu da fiyat istikrarı ve TL açısından pozitif bir gelişme. 7 Haziran'da daha fazla adım atılmasına yönelik ihtiyacı da büyük ölçüde ortadan kaldırabilir. Merkez Bankası'nın adımlarının ekonomi yönetiminin mali disiplinin tesis edilmesine yönelik adımları ve ekonominin kademeli bir şekilde yavaşlamasına izin verilmesine yönelik net bir duruş ile desteklenmesi gerekir. Bunlar da yapılırsa, piyasadaki olumluya dönen hava belirginleşebilir."
GLP ANA POLİTİKA ARACI OLMAKTAN ÇIKIYOR
Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, para politikasında sadeleşmenin nihai adımının gerçekleştiğini belirtti. Politika faizinin, bir haftalık repo ihale faiz oranı olarak netleştiğini ve faiz koridorunun da yüzde 15-18 bandında simetrik hale getirildiğini söyleyen Tokalı, şunları kaydetti:
"Böylece, bir haftalık repo ihale faiz oranı yüzde 8'den yüzde 16,5'e, faiz koridorunun üst bandı da yüzde 9,25'ten yüzde 18'e yükseliyor. GLP artık ana politika aracı olmaktan çıkıyor. Eskiden olduğu gibi, olağanüstü durumlarda başvurulabilecek araç olma durumuna geri dönüyor. Faizi de gecelik borç verme faiz oranının 150 baz puan üzerinde yani yüzde 19,5.
Küresel normalleşme eğiliminde hem dünya merkez bankaları hem de piyasalar tarafından hemfikir olduğu mevcut konjonktürde, TCMB'nin de geleneksel çerçevede sıkı duruşa geçmesinin finansal istikrarın tekrar sağlanmasında destekleyici olacağını düşünüyoruz. Maliye politikasında da 'mali kural'ın örtük şekilde de olsa uygulanmaya başlanmasının da eşlik etmesi durumunda, TL varlıklarına yönelik toparlanma süreci hız kazanabilir."
TL'DE DEĞER KAZANMA EĞİLİMİ DEVAM EDEBİLİR
QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı dün akşamki toplantıda aslında TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın "önümüzdeki günlerde" bu adımın geleceğinin sinyalini açık bir biçimde verdiğini belirterek, "Sayın Çetinkaya bunun sinyalini verdiğinde kendimi müthiş hissettim ve içimden 'nihayet' dedim. Ancak, kararın bu kadar çabuk alınması sürpriz oldu. Sonunda, çok uzun süredir beklediğimiz, özlediğimiz tek faizin aktif olarak kullanıldığı basitleştirilmiş faiz çerçevesine ulaşmış olduk." dedi.
Bu hamleyle TCMB'nin sadece para politikasını daha sade ve anlaşılabilir kılmakla kalmadığını, aynı zamanda piyasaya normalleşme yolundaki en önemli hamleyi yapabileceğini de göstererek son dönemde kaybettiği kredibiliteyi de yeniden tesis etme yolunda büyük bir adım attığını vurgulayan Kanlı, bu kararın kuşkusuz ki TL ve TL cinsi varlıklar için olumlu olduğunu dile getirdi.
Kanlı, TL'de değer kazanma eğiliminin devam etmesini bekledikleri ifade ederek, "TL varlıklara da yeni bir ivme verebilir karar. Haziran ayında herhangi bir faiz artışı beklemeye mahal yok." diye konuştu.
AÇIĞA SATIŞ İVMESİ KIRILACAK
DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Stratejisti Orkun Gödek, sadeleşme hamlesinin gecikmeli de olsa atılmış olduğunu belirtti. PPK kararı sonrası gelen Eximbank açıklaması ile birlikte değerlendirildiğinde döviz talebini azaltıcı etkide bulunmasını beklediklerini söyleyen Gödek, Türk lirasının açığa satılma ivmesinin kırılacağına dikkati çekti.
Gödek, sözlü ifadelerin ardından aksiyona geçilmiş olması ve bunun için 7 Haziran tarihinin beklenmemesinin gayet olumlu olduğunu vurguladı.
Bu kararın Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra ziyaretine denk getirilmesinin de yabancı yatırımcı nezdinde bozulan algıyı toparlamak adına gayet önemli ve pozitif olduğunu ifade eden Gödek, şunları kaydetti:
"Böylece, Ocak 2017'den bu yana ilk kez haftalık repo ile fonlama gerçekleşecek. Gerektiği durumda faiz koridorunun üst bant oranı da aktifleştirilecek. Merkez Bankası'nın aktif davranma durumu daha da belirginleşiyor. GLP de koridorun üst bant oranı üzerinde bir seviyede belirleneceğinden resmin bütünü daha anlamlı hale geliyor. Yerel varlıkların fiyatlaması açısından hamleyi doğru buluyoruz. Uzun vadeli faizler üzerinde etkisi düşüş yönlü olabilir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.