Domates ve biberde zam beklentisi

Antalya'da 13 Kasım'da meydana gelen hortum felaketi, yaş sebze ve meyve halini de etkiledi. Hortum sonrası biber ve domates üretiminde yüzde 5'lik bir düşüş yaşandığını belirten Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, eksikliğin devam etmesi halinde 1-2 ay sonra fiyatların yükselebileceğini söyledi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Antalya'nın örtü altı sebze ve meyve merkezleri olan Kumluca, Finike ve Demre ilçelerini vuran hortumun etkisi sürüyor. Özellikle Kumluca ve Demre'de yoğun üretimin gerçekleştiği biber ve domateste yüzlerce seranın yerle bir olmasıyla birlikte Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ne ürün girişinde yüzde 5'lik bir düşüş olduğu saptandı. Zarar gören çiftçinin üretime devam etmemesi ve Rusya'nın domates ihracatında kapıları tamamen açmaması halinde, şuan fiyatları mevsim normallerinde seyreden biber ve domates fiyatının, 1-2 ay sonra rekor bir seviyeye çıkması öngörülüyor.

YÜZDE 5'LİK DÜŞÜŞ



Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, hortum sonrası yüzde 5'lik bir üretim eksikliği yaşandığını belirterek, 1-2 aylık bir süreç sonrası bu eksikliğin fiyata etki edeceğini söyledi. Ürün eksikliğinin devam etmesi halinde domates ve biberde fiyatın yüksek olacağını ön gören Akcan, " Bunun etkisi hemen göstermez, o gün biber çarli, sivri 2-2,5 TL idi, şuanda ise daha düşük. İlerleyen sürelerde etkisi olacaktır" dedi.

"RUSYA EN AZ 500 BİN TON DOMATES ALMALI"

Domatesteki Rusya ihracatını da değerlendiren Akcan, "50 bin tonu sadece 1 firmamız yapıyor" diyerek Rusya'ya yapılan ihracat rakamının düşük olduğunu kaydetti. Akcan, "Çok düşük bir rakam. Son 3 yılda domates hep zarar ediyor. En azından 500-600 bin ton olmalı. Şuanda Rusya'ya ihracatımız açılsa, bu fiyatlarımız böyle olmayacaktır. Ürünün para etmesinin şuan ki sebebi az ekiminden dolayı. İhracat olursa, döviz açığı giderilecek ve herkesin alım gücü daha çok rahatlayacak" ifadelerini kullandı.

"10 MİLYON LİRA YARDIM YETERSİZ"

Yapılan 10 milyon liralık yardımı düşük bulduğunu aktaran Akcan, "TARSİM ürüne sigorta yapmalı, yere değil. İnsanlar atasından kalma topraklarda tarım yapıyor. Bölünmüş bir sürü küçük arazilerde tapu sorunları yaşıyor. TARSİM'in üretime sigorta yapması lazım. Suriyelilere verdiğimiz para gibi onlara da verilmeli. Bu halkımız imkanı olsa 1-2 ay içerisinde tekrar ürününü yetiştirip ekonomiye katkıda bulunacak. Yaz aylarındaki üretim açığımızı tekrar kazandıracaklar" dedi.

"MAL HALE AZ GİRERSE FİYAT YÜKSELİR"



Antalya'nın yaş sebze ve meyve üretim merkezi olduğuna dikkat çeken tüccarlardan Erol Yavuz ise yaşanan hortum felaketinin ardından üreticilerin olumsuz yönde etkilenmesinin piyasaya da yansıdığını belirterek, "Tüm ürünler o taraftan geliyordu. Fiyatta da değişiklikler yaşandı. Bu iş arz ve talebe bakar. Mal hale az girdiği zaman fiyatı yüksek olur. Bugünler de Rusya işleri yeni yeni başlıyor. Hali hazırda 3-4 firma var sadece onlar gönderebiliyorlar. Diğerleri Belarus üzerinden gönderiyor. Tabi bunda da zorluklar çıkıyor. 5-6 günde gidecek olan araba 12-13 günde gidiyor, bu da büyük bir problem" değerlendirmesinde bulundu.

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