Maliye Bakanlığı’nın mart ayı başında hazırladığı ve nisan başında yürürlüğe koymayı planladığı tebliğ taslağı adeta döviz bürolarına 1 Nisan şakası oldu. Şöyle ki, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bankaların havale işlemleriyle döviz bürolarından yapılan döviz alım satımlarını kapsayan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği’nde değişikliğe gitmeye karar verdi. Mart ayı başında hazırlanan tebliğ taslağı GİB internet sitesine konularak görüşe açıldı.
Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre tebliğ taslağıyla, döviz bürolarından yapılan döviz alım ve satımlarında gereken vergi kimlik numarası üst limiti, Eylül 2001’den bu yana uygulanan tutar olan 3 bin dolardan 2 bin liraya düşürüldü. Yani 500 dolara indirildi. Taslakta, “Bu tebliğ 1 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girer” ibaresi yer aldı. Haber piyasada hızla yayılınca birçok döviz bürosu 1 Nisan’dan itibaren, vitrinlerine “500 dolar üzeri döviz işlemlerinde kimlik fotokopisi alınır” notunu astı ve tebliğ taslağını uygulamaya geçti. Döviz bürolarından döviz alıp satan vatandaşlar uygulamaya şaşırırken, birçok döviz bürosu 5 Nisan’a kadar tebliğ taslağını, tebliğin yürürlüğe girdiğini düşünerek uygulamada tuttu. Durumun anlaşılması üzerine birçok vergi dairesinden döviz bürolarına email atılarak, söz konusu taslakta yer alan tutar olan ve bugünkü kur ile 500 dolar olan 2 bin TL’nin düşük bulunduğu ve uygulamada sorunlara neden olabileceği gerekçesi ile eski tutar olan 3 bin doların baz alınacağı bilgisi verildi.
TASLAK YASALAŞMAYI BEKLİYOR
2001 yılında kriz sonrası spekülatif alımları engellemek için belirlenen 3 bin dolar tutarı, bu taslakla 500 dolara düşürüldü. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan taslak, önümüzdeki dönemde yasalaşmayı bekliyor.
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