Hurma ticareti yapan Kenan Kula, yaptığı açıklamada, hurma stoklarının ramazandan aylar önce hazırlanmaya başlandığını ve ürünlerin Türkiye'ye genellikle Medine, Tunus, İran ve Irak'tan geldiğini söyledi.

Geçen yılki ramazana kıyasla hurma fiyatlarının ortalama yüzde 10 arttığını anlatan Kula, son 5 yıla bakıldığında ise fiyat artışının bazı çeşitlerde yüzde 30'a kadar yükseldiğini belirtti.

Hurmada fiyat artışına neden olan en önemli etkenin döviz kurundaki hareketlilik olduğunu dile getiren Kula, Suudi Arabistan'daki iç meselelerin de fiyatları etkilediğini aktardı.

Kula, sıcak havaların da hurma üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, Suriye'de iç savaş nedeniyle karayolunun kapalı olduğunu ve Medine'den geçişlerde sıkıntı yaşandığını söyledi. Kula, bu sebeple en çok Medine üretimi hurma çeşitlerinde fiyat artışı görüldüğünü kaydetti.

Umre ve hac ibadetini yerine getirenlerin, hediyelik olarak çoğunlukla Medine hurmalarını tercih ettiğini ifade eden Kula, bunların fiyatının geçen yıl 40 lirayken bu sene 50 liraya satışa sunulduğunu aktardı.

HURMADAN 20 ÇEŞİT ÜRÜN

Kula, yaklaşık 20 çeşit hurmayı müşterilerin beğenisine sunduklarına değinerek, "Kilogram başına Irak hurması 10 lira, Tunus ve Medine hurması çeşitleri 30 lira, Baklava hurması 45 lira, Safavi hurması 48 lira, Mebrum hurması 50 lira, Sugi hurması 55 lira, Mecdul hurması çeşitleri büyüklüklerine göre 50-55-60 lira, Sukkeri hurması 30-40 lira ve Acve hurması 120 liradan satılıyor." diye konuştu.

Hurmadan imal edilen ürünler hakkında da bilgi veren Kula, hurmanın dondurmasını, şekerlemesini, cezeryesini, pekmezini, kahvesini, polenini üretebildiklerini söyledi.

Kula, iftarda tüketmek için müşterilere özellikle Sukkeri gibi yaş hurma çeşitlerini önerdiklerini dile getirdi. İftardan ziyade sahurda hurma tüketilmesinin daha önemli olduğunun altını çizen Kula, "Sahurda Mecdul gibi lifli bir hurma çeşitiyle bir bardak süt tüketilmesi, kişiyi tok tutar." ifadesini kullandı.

Şeker hastalarına ve diyet yapanlara da hurma tüketmeleri tavsiyesinde bulunan Kula, şeker yoğunluğu en az olan hurmanın Safavi ve Sugi hurmalarının olduğunu belirtti. Kula, Sugi hurmasının şeker oranının diğer hurma çeşitlerine göre neredeyse yüzde 50 düşük olduğunu kaydetti.