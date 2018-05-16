Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch’ten gelen olumsuz açıklamalarla dolar dün 4.4624 TL ile yeni tarihi zirvesini görürken, Euro ise 5.3028 TL ile rekor kırdı. Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem’in piyasaya ilişkin açıklamaları ile gevşeyen dolar 4.44 TL’nin altına indi, Euro ise 5.26 TL’ye geriledi. Borsa İstanbul ise günü yüzde 1.77 düşüşle 101 bin 450 puandan kapadı.
Öte yandan Hazine’nin dün yaptığı iki yıllık gösterge tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 16.61, sabit kuponlu 5 yıllık tahvilin yeniden ihracında ise yüzde 15.96 oldu. Ancak faizde tırmanış sürdü ve iki yıllık gösterge faiz yüzde 17.15’e, 10 yıllık gösterge ise yüzde 14.73’e yükseldi.
BUGÜN NELER OLUYOR?
Bugüne bakıldığında ise dünkü yüksek seyrin devam ettiği izleniyor. dolar kuru sabah saat 07.30 itibariyle 4.45 liradan el değiştirirken, euro 5.2662 TL oldu. Piyasalarda yurtdışındaki gelişmeler ve Türkiye ile ilgili mesajlar izlenmeye devam edilecek.
Faiz talimatla değil uygun koşulda düşer
Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İngiltere’de Bloomberg Televizyonu’na yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmede, “Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin düşürülmesi konusundaki görüşlerinde bunun piyasa koşullarında ve gerekli şartların sağlandıktan sonra olacağını belirtti. Düşük faiz gerekli şartlar sağlandıktan sonra hedeftir, faiz talimatla düşmez” dedi. Ertem, TCMB’nin elindeki araçları gerektiğinde kullanmakta özgür olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı’mızın da görüşü bu yönde” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin siyasi ve jeopolitik hangi yöne gideceğini izliyoruz
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, durağan görünüm ile derecelendirdiği Türkiye’nin gideceği siyasi yönü izlediğini açıkladı. Avrupa ülkeleri kredi notlarından sorumlu Moody’s yetkilisi Dietmar Hornung düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, “Durumu izliyoruz, ülkenin siyasi ve jeopolitik açıdan hangi yolda gideceğini göreceğiz” dedi.
Türkiye’nin yurtdışından sağladığı finansmana olan bağımlılığı nedeniyle Rusya gibi kendi yolunu çizemediğini belirten Hornung, “Biraz endişeliyiz” dedi. Hornung, “Gördüğümüz bazı makro trendler Türkiye için açıkça zorlayıcı unsurlar olarak yer alıyor. Yükselen faizler, doların güçlenmesi, emtia fiyatlarının artması, bunların hepsi kredi notu açısından negatif” dedi.
En gevşek para politikası Türkiye’de
FED’in sıkılaştırmaya geçtiği bir dönemde 10 gelişen ülkenin 6’sının gevşek para politikası izlediğini belirten Fitch, en gevşek para politikası ise Türkiye’de olduğunu kaydetti. Kurumun analizine göre para politikası gevşek olan ülkeler, Türkiye, Çin, Polonya, Brezilya, Endonezya ve Hindistan.
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