Rusya'da 14 Haziran'da başlayacak FIFA Dünya Kupası'nda yer alan takımların teknik direktörleri ve yardımcıları, organizasyonu tribünden takip edecek taraftarlar için tavsiyelerde bulundu.

FIFA'nın YouTube kanalından yayınlanan videoda, taraftara tavsiyede bulunan teknik direktörler arasında Brezilya'dan Tite, İngiltere'den Gareth Southgate, Fransa'dan Didier Deschamps, İzlanda'dan Heimir Hallgrimsson, İran'dan Carlos Queiroz, Nijerya'dan Gernot Rohr, Portekiz'den Fernando Santos, Rusya'dan Stanislav Cherchesov ve İsviçre'den Vladimir Petkovic yer aldı. Arjantin'in menajeri Jorge Burruchaga ve Peru'nun yardımcı antrenörü Nolberto Solano da önerilerde bulundu.

Videoda, maça gelenlere "taraftar kimlik kartını" unutmaması tavsiye edildi. Bu kart sayesinde maçların oynanacağı kentler arasında ulaşım, ücretsiz yapılabilecek.

Tavsiyeler arasında, izdiham yaşanmaması için maç saatinin öncesinde stada gelinmesi, toplu taşıma araçlarının kullanılması, yasaklı maddelere ilişkin kurallara uyulması, rakip takıma ve taraftarına saygı duyulması, ırkçılık içerikli tezahürat yapılmaması ve milli marşlara iştirak edilmesi bulunuyor.