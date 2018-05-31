Singapur Hava Yolları, önümüzdeki ekim ayında dünyanın en uzun ticari uçuşunu yapmaya hazırlanıyor. 19 saatlik aktarmasız sürecek olan sefer Singapur ile New York bölgesi arasında gerçekleştirilecek. Gelecekte Los Angeles uçuşları da planlanıyor.

8 bin 277 deniz mili yani 15 bin 329 kilometre sürecek Singapur - Newark seferini yapacak uçak 161 birinci sınıf ve ayrıcalıklı ekonomi sınıfı biletline sahip yolcuya hizmet verecek ve Katar Hava Yolları'nın Doha ile Auckland arasındaki en uzun mesafe ve süreli sefer rekorunu da kıracak.

Singapur Hava Yolları'nın yanı sıra Avustralyalı Qantas, ABD merkezli United Continental de dahil olmak üzere hava yolu şirketleri uzun mesafeli seferler ekleyerek, bir veya daha fazla aktarmalı uçuşlar karşısında yüzde 20'lik bir kazanç sağlamayı amaçlıyor.

Singapur merkezli şirket, daha önce bu rotayı 2013 yılında uçmasına rağmen yüksek yakıt fiyatları nedeniyle dört motorlu Airbus A340-500 tipi uçakların ekonomik olmaktan çıkması nedeniyle seferleri iptal etmiş ve New York uçuşlarını Frankfurt aktarmalı olarak yapmaya başlamıştı.

Şirket, 5 sene sonra yakıt verimi yüksek olan Airbus A350-900ULR jetinin ilk müşterisi olarak yeniden aktarmasız uçacak. A350 serisi ticari jetlere Qantas'ın da ilgisi var ancak 2022 yılından itibaren Sydney - Londra arasındaki 9 bin 200 deniz mili (17 bin km) uçuşa olanak tanıyan Boeing'in 777x alternatifi de değerlendiriliyor.

Singapur Hava Yolları toplam 7 adet verdiği A350-900ULR siparişini eylül ayından başlayarak yıl sonuna dek teslim alacak.