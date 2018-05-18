Kraliyet ailesinin bir diğer gelini Kate Middleton'un izini takip eden Meghan Markle, doğal bir makyaj tercih edeceğini ve makyajını kendi yapacağını açıkladı. Tamara Ralph ve Michael Russo imzasını taşıyacağı tahmin edilen klasik gelinliğin maliyeti ise 450 bin Euro olarak hesaplanıyor.
Meghan Markle'ın Lady Diana'nın tacını takabileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor. Geleneksel Kraliyet düğünlerine uygun mersin ağaçları çiçeğinin süsleyeceği gelin çiçeğini Philippa Craddock tasarlayacak. Kutlamadan sonra çiçekler bir derneğe bağışlanacak. Meghan Markle nedime ve sağdıç seçmediği için etrafında sadece çocuklar hazır bulunacak. Prens William'ın çocukları Prenses Charlotte ve Prens George'un düğün nedimeleri olacağı ve seremonide yer alacak çocuklar arasında bulunacağı bildirildi.
Meghan Markle ve prens Harry Violet Bakery'in sahibi Cheffe Claire Ptak'den fiyatı 57 bin Euro olan sağlıklı ve organik limonlu pasta siparişi verdi. 350 kişinin katılacağı akşam yemeğinin yapımına ise Table Talk üstlendi.
HARRY İMZASI TAŞIYAN ÖZEL TASARIM ALYANS
Prens Harry, müstakbel eşi Meghan Markle için kendi çizdiği bir alyans seçti. Altın yüzük, büyük bir pırlantanın etrafında iki küçük pırlanta ile süslendirilmiş. Büyük taş Harry'nin ikinci ev olarak gördüğü Bostwana'dan, küçük taşlar ise Diana'ya ait olan bir broştan geliyor. Yüzüğü kraliyet ailesinin resmi kuyumcusu olan Cleave & Company tasarladı.
SÜRPRİZ DAVETLİLER
Gelmeyenler listesi, gelenler listesinden daha büyük tepki çekiyor. Gelmeyenler arasında Obama ailesi, Birleşik Krallık başbakanı Theresa May, gelinin annesi, kız kardeşi ve babası var. Davetliler arasında ise oyuncu Priyanka Chopra, Abigail Spencer ve tenisci Serena Williams var.
DÜĞÜN HEDİYELERİ
Popüler bir otomobil markası düğüne özel bir araç tasarladı. Arabanın üzerinde "Meghan Harry'yi seviyor" ve "Tek ihtiyacın aşk" yazıları yazıldı. Düğün sonrasında araba açık artırma ile satılacak ve geliri çiftin desteklediği bir derneğe bağışlanacak.
BÜYÜK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Herkesin merakla beklediği düğünde güvenlik önlemleri ise en üst seviyeye çıkarıldı. Görkemli kutlamanın güvenliğini 3 bin polis sağlayacak. En büyük tehditler arasında terör saldırıları, Kraliyet ailesi fanatikleri ve eylemler bulunuyor. Hafızalarda yer edecek düğün için güvenlik üst seviyeye çıkarılırken, İngiliz geleneklerine göre polislerin çoğu ateşli silah taşımayacak.
DÜNYANIN MERAKLA BEKLEDİĞİ DÜĞÜN
Ipsos araştırma şirketinin 28 ülkede yaptığı araştırmaya katılan 21 bin kişinin yüzde 27'si Kraliyetin merakla beklenen düğününü takip edecek. Hindistan'da yapılan ankete katılanların yüzde 54'ü düğüne ilgi gösterirken, Fransa'da bu rakam yüzde 15'e, İspanya'da ise 8'e düşüyor.
KENSINGTON DOĞRULADI: MARKLE'IN BABASI DÜĞÜNE KATILMAYACAK
İngiliz Kraliyet ailesinin merakla beklenen düğünü öncesinde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son günlerde, Prens Harry ile cumartesi günü hayatını birleştirecek olan Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın kızının düğününde olup olmayacağı konusunda dedikodular çıkmıştı. Meghan Markle dedikodulara yaptığı açıklama ise son noktayı koydu. Markle, babasının geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle için düğüne katılmayacağını doğruladı.
Kensington Sarayı'ndan yaptığı resmi açıklamada "Üzgünüm, babam düğünümüze katılamayacak. Babamla her zaman ilgilendim ve umarım sağlığına odaklanması gereken alanı bulabilir. Bize destek mesajı gönderen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Pazartesi günü ABD'nin ünlü haber sitesine kızının düğününe katılmayacağını açıklayan baba Markle, Salı günü kararını değiştirip katılacağını ifade etmişti. Dün ameliyat olan Thomas Markle, ilk kez Kraliçe Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip ile birlikte Prens Harry ile buluşacaktı. Meghan Markle’in babasının yokluğunda düğüne kiminle giriş yapacağı merak konusu.
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