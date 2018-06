En büyük oyun yapımcıları Nintendo, Sony ve Microsoft’un yanı sıra, Bethesda, Ubisoft ve EA gibi yayıncılar da kitleleri heyecanlandıracak oyunlarını ve tanıtım videolarını gösterdiler. Bir süredir merakla beklenen Cyberpunk 77, Death Stranding gibi oyunların detaylarını ve oyun içi videolarını gördük. Esas şaşırtıcı olan ise beklenmedik yeni oyunların duyurulmasıydı. Özellikle yeni Elder Scrolls ve Assassin’s Creed oyunu henüz beklenmiyordu. HT Cumartesi'den Asım Öner'in haberine göre açıklanan en önemli oyunlar şöyle:

1- Cyberpunk 77 (CD Projekt Red)

2- Fallout 76 (Bethesda)

3- Halo Infinite (Microsoft)

4- Wolfenstein Youngblood (Bethesda)

5- Death Stranding (Hideo Kojima)

6- Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)

7- Gears of War 5 (Microsoft)

8- DOOM Eternal (Bethesda)

9- Metro Exodus (4A Games)

10- Dying Light 2 (Techland)

11- The Elder Scrolls VI (Bethesda)

12- Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft)

13- Ghost of Tsushima (Sucker Punch)

14- Resident Evil 2 Remake (Capcom)

15- Nioh 2 (Sony)