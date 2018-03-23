Eski manken Ebru Şancı, arkadaşı Berrin Çetiner'i 'Güzellik ve Bakım Fuarı'nda ziyaret etti.

İkinci Sayfa'nın haberine göre; ikiz çocuk annesi Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün kendisini artık seksi bulmadığını söyleyerek, "Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor. Çocuklar ve işimle ilgilenmekten evet çoğu zaman kendime vakit ayıramıyorum" dedi.

34 yaşındaki manken, "Adamı evliliğe ikna edene kadar top model havalarındaydım. Evlendikten sonra saldım çayıra mevlam kayıra. Bir Türk kadını gerçeği" açıklamasında bulundu.