Cadde'nin haberine göre, sabah geldikleri alışveriş merkezinde ilk önce kahvaltı yapan Ece Erken, annesi ve Eymen daha sonra başta çocuk eğlence merkezi ve oyuncak mağazaları olmak üzere bir çok mağazada vakit geçirdi.

Çıkıştı gazetecilere poz veren ünlü sunucu ve oğlunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.