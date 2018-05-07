Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 29 yaşında ve 1,88 metre boyundaki orta oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Takım menajeri Nalan Ural, yeni transferleriyle ilgili olarak, "Yeni sezon kadromuz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Lauren, özellikle ABD ile birçok başarıya imza atmış tecrübeli bir oyuncu. Takımımıza da önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Northern Lights Voleybol Kulübü ile başlayan oyuncu, sırasıyla Minnesota Üniversitesi, TAB Queenseis, Robursport Pesaro, Lokomotiv Bakü, Imoco Conegliano, Pomi Cassalmaggiore ve Igor Gorgonzola Novara takımlarında oynadı.

Tecrübeli oyuncu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 1 İtalya Ligi, 1 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası şampiyonlukları ile 1 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği yaşadı.

Gibbemeyer, ABD Milli Takımı ile de 2015 FIVB World Grand Prix şampiyonluğu, 2015 FIVB Dünya Kupası üçüncülüğü ve 2013 FIVB World Grand Champions Kupası ikinciliği elde etti.