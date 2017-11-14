Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı 25-23, 25-22 ve 25-9'luk setlerle 3-0 mağlup etti.



Bu sonuçla birlikte Eczacıbaşı VitrA namağlup bir şekilde yoluna devam ederken, VakıfBank bu sezonki ilk yenilgisini tattı. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 7'nci hafta sonucunda namağlup olan 2 takım (Fenerbahçe - Eczacıbaşı VitrA) kaldı.

Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank: 3-0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi