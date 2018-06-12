HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Ünlü oyuncu, “Kimse durup dururken böyle bir ithamda bulunmaz. Kimse kimseye dokunmamalı. Talay Bey de haklı ise umarım aklanır.” dedi.



Eda Ece, Buğra Gülsoy’un da aralarında yer aldığı arkadaşlarıyla tavla oynadı.

