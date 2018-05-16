Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, sosyal medya hesabından kuaför çıkışı bir fotoğraf paylaştı. Eda Erol'un fotoğrafında saçları dikkatleri çekti. Kahkül kestiren Erol'un saç rengi ve tarzı oyuncu Aslı Enver'e benzetildi.

Bir takipçisinin, "Bizlerin yaptığı gibi siz de kuaföre gidince Aslı Enver'in fotoğrafını mı gösteriyorsunuz, anlamadım gitti!" dedi. Erol, takipçisinin bu yorumuna "koptum" diyerek cevap verdi.

