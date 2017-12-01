Ekmek fiyatları ne kadar olacak?

Bakanlığın "Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dondurulmuş hamur teknolojisiyle üretilen ekmekler de tebliğ kapsamına alındı.

Dondurulmuş hamur teknolojisiyle veya farklı metotlarla üretilen pişmemiş, yarı pişmiş veya soğutulmuş, son pişirme işlemi henüz yapılmamış ürünlerin özelliklerinin, son pişirme işlemi tamamlandıktan sonra tebliğ hükümlerine uyması gerekecek.

Halen 250 gram ağırlıktan başlamak üzere 50'şer gram artırılarak piyasaya sunulan ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri, 1 Ocak 2018'den itibaren en az 200 gram ağırlıktan başlayarak 10'ar gram artırılmak suretiyle piyasaya arz edilecek. Toplu tüketim yerleri için çeşitli sözleşme ve taahhütler çerçevesinde üretilen, doğrudan tüketiciye arz edilmeyen ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri muhtelif ağırlıklarda üretilebilecek.

Ambalajsız piyasaya arz edilen ürünler ağırlıkça yüzde 2 kadar eksik tolerans değeriyle üretilecek.

Ağırlık kontrolü denetimlerinde gerçekleştirilen numune alma ve analiz metodu ise şöyle uygulanacak:

"Ambalajsız piyasaya arz edilen ürünlerin ön ağırlık kontrolü, denetim yapılan işletmede en az altı adet ekmek üzerinden yapılacak. Tartılan ekmeklerin toplam ağırlığı, tartılan ekmek sayısına bölünerek ortalama ağırlık hesaplanacak ve yapılan ön ağırlık kontrolünün sonuçları Resmi Kontrol Raporu'na yazılacak. Ön ağırlık kontrolünde ortalama ağırlığın uygun olması halinde numune alınmayacak.

Ön ağırlık kontrolünün sonuçlarında uygunsuzluk görülürse gıda işletmesine hemen idari yaptırım uygulanmayacak. Tebliğle belirlenen yeni prosedüre göre, gıda işletmesinden en az altı adet ekmek numune alınarak, fırın çıkış saatinden sonraki 6 saatte laboratuvara ulaştırılacak. Laboratuvar, "0,1" gram hassasiyette dijital kalibreli teraziyle ölçüm yapacak. Tartım sonuçlarına göre ortalama ağırlığın uygun olması halinde tespit edilen değerler, analiz sonucu olarak kabul edilecek. Tartım sonuçlarına göre uygunsuzluk görülmesi durumunda, her ekmek için ayrı ayrı tartım ve rutubet analizi yapılacak. Rutubet oranı baz alınarak, ekmek ağırlığı yeniden hesaplanacak."

Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, ilgili hükümlere bir ay içinde uyacak.

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