İstihdam çağrısını 5 bin kişi ile cevap verdi

Türk ekonomisinin hızla büyüdüğüne dikkat çeken Keskin Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ercan Keskin, “Türkiye, hem lojistik hem ham madde hem de üretim teknolojisi olarak çok önemli bir lokasyondadır. Bu lokasyonun yarattığı cazibe aynı zamanda rekabeti de beraberinde getirmektedir. Dünya devi ekonomiler, Türkiye’nin bu avantajların yararlanmaması için anlamsız bir baskı oluşturmaktadırlar. İstanbul Boğazına köprülerin, tünellerin yapılması 3. Havalimanı'nın hızla ilerlemesi yerli ve yabancı yatırımcı için bir güvence olmuştur. 2018 yılında bu ekonomik istikrar özellikle enerji, inşaat ve turizm alanında önemli bir hareketlenme yaratacaktır. Bu sektördeki iş adamlarının bu hareketliliğe hazırlıklı olması gerekmektedir” dedi.

"ÜLKE OLARAK TANITIM SEFERBERLİĞİ YAPMALIYIZ"

Biz dünya standartlarında işletmeler de kursak, 7 yıldızlı oteller de yapsak, Avrupa siyasetinin bizlere bakış açısı ile mücadele edemediğimiz sürece başarılı olma şansımız yoktur. Ülkemizi, tarihi değerlerimizi en önemlisi misafirperverliğimizi tüm dünyaya anlatmalıyız. Çünkü dünya üzerinde doğasıyla, tarihiyle, işletmesiyle ve ucuzluğuyla bizimle rekabet edecek turizm ülkesi yoktur.

Bugün Suriye’de çekilen savaş fotoğrafları Türkiye’de çekilmiş gibi basına servis ediliyor. Tur operatörlerine baskı kurarak Türkiye’yi rotalarından çıkarmaları için baskı kuruyorlar. Yurtdışında kendimizi tanıtırken bunlarla da mücadele etmeliyiz. Bizim iç siyasetimiz farklı şekillenebilir. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ancak ülkemiz üzerinde yaratılmaya çalışılan bu algı karşısında tek vücut olmalıyız. Ülkemizin bir savaş ülkesi gibi yansıtılması karşısında hep birlikte aynı şeyleri söylemeliyiz.

"BÜROKRASİ YATIRIM HIZINI ETKİLİYOR"

Güneyimizde dünyanın en karışık coğrafyası varken, Doğu Anadolu’muzda PKK sorunu varken Avrupa’nın senin üzerine oynadığı oyunlar herkes tarafından kabul edilmişken kimse bu ülkenin uluslararası çıkarlarını iç siyasete malzeme etmesin. Ben bu ülkeye hizmet üretmek, istihdam sağlamak için çalışan bir iş adamı olarak geçmişte yaşadığımım sıkıntılardan yola çıkarak şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki bürokrasi, terör kadar, Avrupa’nın bize bakışı kadar tehlike arz ediyor. Bürokrasiye takılan projelerimden kaynaklı zaman ve maddi kayıplarımı düşündüğüm zaman bu ülkeye verilen zararın farkına varabiliyorum

MEGA PROJELER DEVAM ETMELİ

Ülkemizin ekonomik ve siyasi anlamdaki istikrarı yatırımcı açısından çok önemlidir. Güven duygusunun olmadığı bir noktada yatırımcıyı ikna edemezsin. Güven duygusunu da büyük projeler ile sağlarsınız. Bu açıdan baktığımız zaman 2018 yılında yabancı sermayede önemli gelişmeler yaşanacaktır. Bürokrasinin hâkim olmadığı, hızlı kararların alınabildiği bir noktada çok daha fazla çalışarak hedeflediğimiz noktalara çok daha erken gelebileceğimizi düşünüyorum. Bu süreç turizmi de olumlu yönde etkilenecektir.2018 de ben inanıyorum ki turizmde bir hareketlilik olacak ve Türkiye turizmdeki eski günlerini yakalayacaktır. En basit örneğini sizlerle paylaşayım. Kruvazör turizmi bizler açısından çok önem teşkil etmektedir. Yakında bir Yenikapı kruvazör limanından bahsediliyor. Bu projeler hayata geçtikçe, kimse Türkiye’nin önünde duramaz. Dışarıya karsı tek yürek olmalıyız. Türkiye'nin elindeki imkânlarını doğru kullanması ve güçlü ekonomisini koruması lazım ve bu aşamada herkes üzerine düşeni yapmalıdır.



EKONOMİYE GÜVENİM TAM

Benim devlete ve millete güvenim tamdır. Ekonomik anlamda hiçbir olumsuz kaygı gütmüyorum. Faaliyet alanlarımızın hepsinde ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısın öneminin farkına vardık ve ilerleyen süreçler için 5 bin kişilik istihdam taahhüdünde bulunduk.

TURİZM YATIRIMLARINI ÖNEMSİYORUM

Keskin Ailesi olarak turizm bizim ana faaliyet alanımız. Ülkemizin kültürel ve tarihi özellikleri Avrupa’yla kıyaslanmayacak kadar fazladır. Ancak tanıtım eksiğimizden dolayı pastadan istediğimiz payı alamıyoruz.

Keskin ailesi olarak sektöre ilk olarak üstü açık otobüslerle şehir turları düzenleyen bir şirket olarak başladık. Sultanahmet civarında yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bölge ile ilgili otel yatırımları kararı aldık. Daha sonra bu sayı 20-25’lere kadar çıktı. Bunların yanında butik otellerimiz, dört tane 5 yıldızlı otelimiz var.

ENERJİ YATIRIMLARI ARTARAK DEVAM EDECEK

Evet, turizm bizim amiral gemimiz ama dünya değişiyor dünyada her şey enerjinin etrafında dönmeye başlıyor. Bu bilinçle yola çıkarak yenilenebilir enerji alanında yatırımlar yapıyoruz. Çanakkale Teknokent’te bu anlamdaki yatırımlarımız beş sene önce başladı. Tamamı %100 yerli enerji rüzgâr tribünleri üretme lisansı aldık, prototiplerini yaptık ve üretime başlıyoruz. Kendi santrallerimizi kurup elektrik üreteceğiz

"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE HIZ VERECEĞİZ"

Turizm ve enerji yatırımlarının yanında gayrimenkul sektöründe de çalışmalar yürütüyoruz. Ancak sürekli üzerinde durduğum bürokrasi çıkmazı kentsel dönüşüm çalışmalarımızda sıklıkla karşımıza çıktı. Hukuksal olarak hiç bir engeli olmayan projelerimiz bir takım bürokratik engellere takıldı. 15 Temmuz sürecinden sonra anladık ki bizlere bürokratik engel çıkaran tüm kişiler FETÖ’den içeriye alındı.