United Airlines, uçaktan attığı doktorla anlaştı

haberturk.com'un derlediği habere göre David Dao'nun avukatları, United Airlines ile anlaşmaya vardıklarını ve mahkemeye gitmeyeceklerini açıkladı.
Vietnam kökenli ABD vatandaşı Dao, fazla bilet satılan uçaktan inmek istemeyince koridorda sürüklenerek ve darp edilerek uçaktan zorla çıkarılmıştı. Olayın görüntüleri sosyal medyada olay yaratmış, United Airlines’ın imajı büyük darbe almıştı.
İki dişini kaybeden ve burnu kırılan Dao, anlaşma sağlanması üzerine şirkete dava açmaktan vazgeçti. Avukatları, United Airlines’ın Dao’ya ödeyeceği tazminat bedelini gizli tuttu.
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YORUMLAR 6
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Misafir 3 dakika öncearkadas bu devirde bol bol dayak yemek lazim :))00
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Misafir 11 dakika önceağzımı burnumu kırsalar keşke benimde :P00
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Misafir 23 dakika öncekeşke banada yapsalardı00
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Misafir 27 dakika önceherkesin bir fiyatı vardır60
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Misafir 37 dakika öncerakip havayla şirketiyle konuşup onlardan bir miktar para talep edip davayı sürdürüldüğü onlarında işine geldi 930
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Misafir 48 dakika öncekeske tazminatı kabul etmeyip davacı olsaydı.33
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