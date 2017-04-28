İŞ-YAŞAM
28 NİSAN 2017
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David Dao, United Airlines
İŞ-YAŞAM

United Airlines, uçaktan attığı doktorla anlaştı

ABD'li havayolu şirketi United Airlines, güç kullanarak uçaktan attığı doktor David Dao ile miktarı açıklanmayan bir ödeme karşılığında anlaşmaya vardı. United Airlines’ın imajının yerle bir olmasına yol açan olay sonrası günler süren pazarlıkların ardından tarafların barışçıl anlaşmaya vardığı bildirildi

28 Nisan 2017 Cuma, 11:14:18 Güncelleme: 12:09:21 HABERTURK.COM

haberturk.com'un derlediği habere göre David Dao'nun avukatları, United Airlines ile anlaşmaya vardıklarını ve mahkemeye gitmeyeceklerini açıkladı.

Vietnam kökenli ABD vatandaşı Dao, fazla bilet satılan uçaktan inmek istemeyince koridorda sürüklenerek ve darp edilerek uçaktan zorla çıkarılmıştı. Olayın görüntüleri sosyal medyada olay yaratmış, United Airlines’ın imajı büyük darbe almıştı.  

İki dişini kaybeden ve burnu kırılan Dao, anlaşma sağlanması üzerine şirkete dava açmaktan vazgeçti. Avukatları, United Airlines’ın Dao’ya ödeyeceği tazminat bedelini gizli tuttu.

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 3 dakika önce
    arkadas bu devirde bol bol dayak yemek lazim :))
  • Misafir 11 dakika önce
    ağzımı burnumu kırsalar keşke benimde :P
  • Misafir 23 dakika önce
    keşke banada yapsalardı
  • Misafir 27 dakika önce
    herkesin bir fiyatı vardır
  • Misafir 37 dakika önce
    rakip havayla şirketiyle konuşup onlardan bir miktar para talep edip davayı sürdürüldüğü onlarında işine geldi 9
  • Misafir 48 dakika önce
    keske tazminatı kabul etmeyip davacı olsaydı.
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