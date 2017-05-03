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Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Trafik Sigortası tarifesi, Zorunlu Trafik Sigortası yönetmeliği
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Zorunlu Trafik Sigortası'nın tarifesi değişti

Trafiğe ilk kez çıkacak araçların zorunlu trafik sigortası azami prim tutarları mayıstan itibaren aylık yüzde 1 artırılacak. Hazine Müsteşarlığı, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı yüzde 50’sine kadar azaltmaya veya artırmaya yetkili olacak

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:56:48 Güncelleme: 10:01:15 AA

Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 12 Nisan 2017'den geçerli olmak üzere, ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında trafiğe ilk çıkacak 4. basamaktaki araçlardan (baz alınan tavan fiyat) otomobilde 807 lirayı geçemeyecek. Azami prim kamyonette bin 55 lira, motosiklette 329 lira, traktörde 165 lira, minibüste (sürücü dahil 10-17 koltuk) bin 418 lira olacak. Kamyonda 2 bin 258 lira olarak belirlenen azami prim tutarı, otobüste (sürücü dahil 18-30 koltuk) 2 bin 21 lirayı, takside 2 bin 89 lirayı, sürücü dahil 31 ve üstü koltuğu olan otobüslerde 5 bin 7 lirayı aşamayacak.



Hasarsızlık sebebiyle prim artırım oranları da sürücünün kaza yapma durumuna yani hangi basamakta olduğuna göre değişecek. Buna göre kaza yapmayan sürücülerdeki (basamak 7) indirim oranı yüzde 45 olacak. Son bir yılda en az 3 kaza yapanların prim artırım oranı (basamak 1) ise yüzde 150 olacak.



ARACIN PLAKA İLİ ESAS ALINABİLECEK

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, il bazında uygulanacak indirim ve artırım oranlarına ilişkin sistemsel kontrolleri gerçekleştirecek. Sigorta şirketleri tarafından il bazında belirlenen primler, hesaplanan primler üzerinden, il bazında uygulanacak oranların uygulanması sonucu elde edilecek tutarları aşamayacak. Şirketlerin tercihine göre aracın plaka ili ya da işletenin ikametgah ili esas alınabilecek. Baz fiyat için il grubu İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri olarak belirlendi. Bu bazın üzerine Kocaeli, Ankara ve Bursa'da yüzde 3, İstanbul'da ise yüzde 6 zamlı prim uygulanacak. Diğer iller ise yüzde 1’den 5’e kadar çıkan indirimlerle 5 gruba ayrılacak.



ARACIN KOMİSYONU YÜZDE 10'DAN AZ OLAMAYACAK

Sigorta şirketleri tarafından uygulanacak aracı komisyonu oranı yüzde 10'dan az olamayacak. Söz konusu oran, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Trafik Hizmetlerini Geliştirme Hesabı ve Güvence Hesabı sigortalı katılım payı hariç, Sosyal Güvenlik Kurumu payı dahil prim tutarı üzerinden hesaplanacak.



İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen 4'üncü basamak uygulanacak.
Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenecek.

Yönetmelik 12 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 18 dakika önce
    Keske esnaf bagkur pirim de.düsse
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