Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Forum İstanbul 2017'ye katılarak konuşma yaptı.

Çift haneli enflasyonun kabul edilebilir olmadığını ifade eden Şimşek, "Enflasyonda kur etkili oldu ama asıl husus gıdada. Bugün Gıda Komitesini tplantıya çağırdım, çözüm bulmak gerek. Sermaye piyasaarının derinleşmesi için enflasyon kalıcı yüzde 5'in altında olmalı" açıklamasını yaptı.

Şimşek, yüksek sürdürülebilir büyüme için reformlara ihtiyaç olduğunu bildirerek, "Uluslararası kuruluşlar Türkiye için büyüme beklentilerini artırıyor" dedi.

"YENİ BANKA KURMAK LAZIM"

Şimşek, "Teknolojilere destek verecek bir yatırım bankası kurma niyetimiz var; ya mevcut bir yatırım bankasını yapılandırmak lazım ya da yeni banka kurmak lazım. Mevcut banka Türkiye Kalkınma Bankası olabilir, bu konu mayıs ayı sonrasında değerlendirilecek" diyere konuştu.

Konuşmasında kıdem tazminatı düzenlemesine de değinen Mehmet Şimşek, "İşe almak ve işten çıkarmak kolay olmalı. Kıdem tazminatının mobiliyeti ve iş piyasasının esnekliğini artıracak şekilde düzenlenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Şimşek ayrıca şunları söyledi:

- Vergi tabanını genişletecek, basit mevzuata ihtiyacımız var, bileşenler hazır.

- Bu sene cari açık biraz artabilir, yüzde 4'ün üzerine çıkabilir.

- Önümüzdeki yıllarda gelişmekte olan ülkeler sürükleyici olacak.

- Önümüzdeki 1-2 yılda küresel likidite sıkışma riski var.

- Küresel ticarette bir takım sorunlar gözlemleniyor.