kiraz ihracatı
İŞ-YAŞAM

Kiraz ihracatında hedef 200 milyon doları aşmak

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, "Rusya ile kiraz ihracatında yaşanan sıkıntılar çözüldü ayrıca katma değerli pazarlar için hava kargo kısa sürede başlayacak. Her şey normal giderse 200 milyon dolarlık ihracatı aşacağımızı öngörüyoruz" dedi

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:58:26 Güncelleme: 15:03:03 AA

Kirazda bu sezon yüksek rekolte bekleniyor. Artan üretimin yanı sıra Rusya ile ihracat kanalının açılması hasat öncesi üreticilere moral oldu. Hava kargo taşımacılığında alınan mesafe ise kaliteli Türk kirazının katma değeri yüksek pazarlara hızlı bir şekilde ulaşması konusundaki beklentileri artırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar yaptığı açıklamada, bu sezon ciddi bir rekolte artışı beklediklerini söyledi.

Mayıs'ta yağmur ya da dolu zararı olmadığı takdirde verimdeki artışın ihracata yansıyacağını vurgulayan Seyyar, şöyle konuştu:

"Kirazda son zamanların en verimli dönemi yaşanıyor. Rusya ile kiraz ihracatında yaşanan sıkıntılar çözüldü ayrıca katma değerli pazarlar için hava kargo kısa sürede başlayacak. Her şey normal giderse 200 milyon dolarlık ihracatı aşacağımızı öngörüyoruz. Türkiye dünyanın en büyük kiraz üreticisi ancak ihracatta üçüncü sırada. Üretiminde birinci olduğumuz kirazda ihracatta da lider olmayı amaçlıyoruz. Bunun önünü açacak çalışmalar yapıyoruz. Hava kargo çalışması Turkish Cargo ile bu yönde yapılmış bir iş birliği. Bu çalışmanın meyvelerini bu yıl almaya başlayacağız"



YILLIK ORTALAMA 60 BİN TONLUK REKOLTEYE SAHİP

Seyyar, erkenci türlerin yetiştiği İzmir'in Kemalpaşa ilçesi ve çevresinde hasadın başladığını, bahçelerden alınan ilk ürünlerin ihracata hazırlandığını, depolama ve sevkiyat işlemlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Öte yandan, Kemalpaşa ilçesinde hasadın başlamasıyla üreticiler, ürünlerini ihracat için İzmir Limanı'na yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yıllık ortalama 60 bin tonluk rekolteye sahip ilçede, parlak kırmızı rengi, iri yapısı ve uzun raf ömrü gibi özelliklere sahip olması nedeniyle tercih edilen kiraz, üreticinin ana geçim kaynağını oluşturuyor.



"ZİRAAT 900 CİNSİ KİRAZ BU YIL 10-12 TL'DEN ALICI BULUYOR"

Geçen yıl kilogramı ortalama 5-8 liradan satılan "Ziraat 900" cinsi ihracatlık kiraz, bu yıl 10-12 liraya alıcı buluyor.
Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 2015 verilerine göre yıllık 535 bin ton kiraz üretimiyle dünyada ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi, 345 bin tonla ABD ve 220 bin tonla Çin takip ediyor.

Geçen yıl 79 bin ton kiraz ihracat eden Türkiye, üretimdeki liderliğini ihracata yansıtamadı. Türkiye kiraz ihracatında ABD ve Şili'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye en çok Almanya, Rusya ve Hollanda'ya kiraz ihracatı gerçekleştiriyor.

 

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