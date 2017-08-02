Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2.79 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-temmuz döneminde 2016'nın aynı aylarına kıyasla yüzde 2.79 azalarak 483 bin 455 oldu. Geçen yılın ilk 7 ayında toplam pazarda 497 bin 350 araç satılmıştı.



Otomobil satışları aynı dönemde yüzde 4.1 azalarak 368 bin 308'e geriledi. Geçen yıl 7 ayda 384 bin 48 otomobil satışı yapılmıştı. Geçen yılın ilk 7 ayında 113 bin 302 satış yapılan hafif ticari araç pazarı ise 2017'nin ocak-temmuz döneminde yüzde 1.63 artışla 115 bin 147'ye yükseldi.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın temmuz ayında ise 82 bin 297 olarak gerçekleşti. 58 bin 533 araç satılan 2016 yılı temmuz ayına göre toplam pazar yüzde 40.6 arttı.

Temmuz ayında otomobil satışları 2016'nın aynı ayına göre yüzde 36.91 yükselerek 62 bin 384 oldu. Geçen yıl temmuzda 45 bin 566 otomobil satılmıştı.Hafif ticari araç satışları ise 2017'nin temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53.57 artışla 19 bin 913'e yükseldi. 2016'nın temmuz ayında 12 bin 967 hafif ticari araç satışı olmuştu.Bu yılın temmuz ayı sonu itibarıyla otomobil satışları 1600cc altında yüzde 4.4, 1600-2000cc aralığında yüzde 0.2, 2000cc üstünde yüzde 47.6 azaldı. Temmuz sonunda 33 elektrikli ve 2 bin 11 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.Söz konusu dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 154 bin 741 satışla sahip oldu. Temmuz sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61.5'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 58'e yükseldi.

Bu dönemde otomobil pazarı segmentinin yüzde 84.1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satışa yüzde 52.5 pay ve 193 bin 314 satışla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,5 pay ve 182 bin 421 satışla yine sedan otomobiller oldu.Bu yılın temmuz ayı sonu itibarıyla hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satışa yüzde 70.3 payla van (80 bin 937 adet) ulaşırken, ardından yüzde 12.3 pay ile kamyonet (14 bin 123 adet), yüzde 8.8 pay ile minibüs (10 bin 165 adet) ve yüzde 8.6 pay ile pick-up (9 bin 922 adet) geldi.ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, açıklamadaki pazara ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

ODD otomobil satış rakamları

OTOMOBİL SATIŞLARI

otomotiv sektörü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı

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"2017 yılı ikinci yarısında ABD'deki gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki normalleşme süreci, ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faiz artırma beklentisi, Avrupa Birliği (AB) ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uygulayacağı para politikası, Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi, jeopolitik gelişmeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası ve enflasyonla mücadele kararlığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı etkili olacaktır"Erce, 2017 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 875 bin-925 bin aralığında olmasının tahmin edildiğini belirtti.