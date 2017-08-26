Tesla'nın yeni kamyonu ile 500 km yol gidilebilecek

Geçtiğimiz günlerde Tesla Model 3 ile tüm dikkatleri üzerine çeken Tesla, bu kez de kamyon üretimi ile gündeme geldi.

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin kamyon endüstrisinden aldığı bilgiler doğrultusunda elektrikli kamyonu geliştirdiğini belirtmişti.

Eylül'de tanıtılacak Tesla kamyonun satışa çıkma tarihi ise henüz netleşmedi.

Kamyonun ilk resmi fotoğrafı



ABD ve Avustralya gibi Tesla’nın hedef pazarlarında yer alan benzin istasyonlarının hepsinde şarj istasyonları var.

Tesla kamyon

Tesla elektrikli kamyon

elektrikli kamyon

Tesla kamyon özellikleri