Tesla kamyon
OTOMOBİL

Tesla'nın yeni kamyonu ile 500 km yol gidilebilecek

Tesla'nın yeni kamyonu 500 km gidilebilecek

Tesla’nın merakla beklenen elektrikli kamyonunun, tek şarjla 400-500 kilometre yol gidebileceği açıklandı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:38:48 Güncelleme: 15:50:02

Geçtiğimiz günlerde Tesla Model 3 ile tüm dikkatleri üzerine çeken Tesla, bu kez de kamyon üretimi ile gündeme geldi. 

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin kamyon endüstrisinden aldığı bilgiler doğrultusunda elektrikli kamyonu geliştirdiğini belirtmişti.

Eylül'de tanıtılacak Tesla kamyonun satışa çıkma tarihi ise henüz netleşmedi.

Kamyonun ilk resmi fotoğrafı

ABD ve Avustralya gibi Tesla’nın hedef pazarlarında yer alan benzin istasyonlarının hepsinde şarj istasyonları var.

 

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